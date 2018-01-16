Почти 186 тысяч беженцев прибыли в Германию в 2017 году

БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Число впервые зарегистрированных беженцев в Германии в 2017 году составило почти 186 тысяч человек, заявил на брифинге в Берлине министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.
По словам министра, в 2017 году миграционная служба рассмотрела более 600 тысяч обращений о предоставлении убежища на территории Германии, из них 414 тысяч были направлены еще в 2016 году и ранее.
В 2015 году, по данным МВД, в Германию прибыли почти 900 тысяч беженцев и мигрантов, у многих из них не было при себе документов. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла, что ситуация, сложившаяся в 2015 году, не должна повториться.