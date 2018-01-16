Саакашвили прибыл на допрос в СБУ

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник прибыл в Службу безопасности Украины на очередной допрос в качестве подозреваемого по уголовному делу о содействии участникам преступной организации, передает корреспондент РИА Новости.

Допрос был назначен на 12.00 мск, однако Саакашвили прибыл с опозданием примерно на 20 минут. Политик не общался с журналистами, сразу зашел в здание СБУ.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря 2017 года. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря 2017 года поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря 2017 года отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.