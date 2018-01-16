Японский супермаркет долгое время продавал ядовитую печень рыбы фугу

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Власти префектуры Айти выпустили предупреждение, где советуют отказаться от употребления в пищу ядовитой рыбы фугу из местных супермаркетов, пишет японская газета Asahi Shimbun.

По данным издания, супермаркет Super Tatsuya в городе Тоёкава продал пять упаковок, содержащих печень рыбы-фуги. Президент компании извинился за инцидент.

"Не ешьте её и верните в супермаркет", — говорилось в предупреждении префектуры.

Представители компании сообщили, что супермаркет продавал фугу в течение долгого времени, так как был уверен в безопасности продукта.

Супермаркет продавал "йорито-фугу" (yorito fugu), которая менее токсична, чем другие виды рыбы, пояснила компания.

Представители добавили, что супермаркет получил назад четыре упаковки. Пятый покупатель связался с магазином и сказал, что рыбу съели без негативных последствий для здоровья.

Рыба фугу (иглобрюх) в Японии считается деликатесом, однако печень и внутренние органы этой рыбы содержат яд тетродотоксин. При неправильном приготовлении блюдо может стать опасным для жизни. Продажа печени фугу вне зависимости от вида рыбы запрещена министерством здравоохранения Японии.