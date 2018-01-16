Евросоюз продолжит политику санкций против России, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз продолжит политику санкций в отношении России на фоне конфликта на Украине, заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Три с половиной года мы активно помогали украинцам перед лицом российской агрессии. Мы продолжим этот курс", — сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Трансляцию вело телевидение институтов ЕС.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Украине, не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. РФ приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.