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Cолистка The Cranberries хотела записать новую версию песни Zombie

Сюжет:
Умерла вокалистка The Cranberries (12)
12:3216.01.2018
(обновлено: 15:00 16.01.2018)
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© AFP 2018 / Joël SagetДолорес О'Риордан в составе группы The Cranberries. Архивное фотоДолорес О'Риордан в составе группы The Cranberries. Архивное фото
© AFP 2018 / Joël Saget

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Скончавшаяся солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан хотела записать новую версию хита Zombie. Во вторник она должна была встретиться с коллективом Bad Wolves в студии звукозаписи.

Долорес О'Риордан выступает на концерте в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
Организатор концертов рассказал о первых визитах О'Риордан в Россию
Как рассказал один из музыкантов группы, О'Риордан услышала их исполнение композиции и хотела записать для нее свой вокал.

Солистка The Cranberries умерла накануне в Лондоне в возрасте 46 лет.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 09:05 утра по местному времени (12:05 мск), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте. Как заявили в правоохранительных органах, кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая". Идет следствие.

Карьера певицы

В 1990 году О'Риордан присоединилась к группе Cranberries, тогда ей было 18 лет. Она стала вокалисткой и лицом коллектива.

Cranberries — одна из самых известных ирландских групп. Особенно популярна была в 90-е и нулевые. В 2003 году участники коллектива объявили о перерыве, но через шесть лет году воссоединились.

С 2003 года О'Риордан начала сольную карьеру, записала два альбома. Певица также сыграла эпизодическую роль в фильме "Клик: с пультом по жизни", записала песню "Ave Maria" для саундтрека к кинокартине "Страсти Христовы".

О'Риордан до 2014 года состояла в браке с бывшим менеджером Duran Duran, у них трое детей.

Коллектив группы выразил свои соболезнования. "Мы раздавлены новостями о кончине Долорес О'Риордан", — говорится на странице Duran Duran в Twitter.

Ирландская группа Kodaline также выразила соболезнования родным и близким певицы.

"Мы в полном шоке от известия о кончине Долорес О'Риордан. Cranberries были первыми, кто помог нам во время совместного тура по Франции много лет назад", — говорится в заявлении группы.

Солист группы Kinks Дэйв Дэвис также заявил, что потрясен смертью О'Риордан. Он рассказал, что видел ее за пару недель до Рождества. По его словам, тогда у нее все было в порядке.

Группа Garbage заявила, что опечалена сообщением о смерти певицы.

Также президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил свои соболезнования. Он назвал кончину солистки рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан "большой потерей" для ирландской музыки.

"Долорес и Cranberries оказали огромное влияние на рок- и поп-музыку в Ирландии и за рубежом" — говорится в заявлении президента.

Шон Линч, мэр Лимерика, родного города О'Риордан заявил, что шокирован смертью певицы.

"Я сижу в машине и просто не могу поверить в это… Она вывела Лимерик на мировой уровень. Бедная Долорес", — цитирует его издание The Irish Times.

Голос как мощная атака

Как заявил музыкальный критик Александр Беляев, вокал певицы О'Риордан поражал своим своеобразием.

"Долорес О'Риордан — человек выдающийся. Конечно, ее голос поражал — совсем юное хрупкое создание с этим своеобразным голосом, с горечью и маслом в голосовых связках", — отметил Беляев.

Он назвал ее голос мощной атакой.

"Что-то народное, настоящее, земляное, на тех полях выращенное. Первый альбом очень ценился даже музыкальными снобами. Потом они пошли в гору, выпустили второй альбом с песней Zombie, и они стали такой русской народной группой", — сказал критик.

По его словам, группа The Cranberries стала феноменом в 1990-х. Своим традиционным звучанием они произвели революцию в музыке того времени.

"Помню, когда вышел их альбом Everybody Else is Doing It, So Why Can't We, он произвел очень большое впечатление, до сих пор непонятно чем. Это такие простые песни, простые гармонии, никаких наворотов, но все было сыграно в каком-то таком своем ладу, совершенно своеобразном", — добавил критик.

Он отметил, что в этих песнях ощущалось какое-то внутреннее дыхание Ирландии.

Долорес О'Риордан на фестивале Cognac Blues Passion. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
Биография солистки The Cranberries Долорес О'Риордан
"У них была ирландскость совершенно неуловимая", — заключил Беляев.

В свою очередь, музыкальный критик Денис Бояринов заявил, что именно голос О'Риордан во многом определил успех группы.

"У О'Риордан был великолепный голос. Есть такие группы, которых делает гитарист или коллектив авторов. Но The Cranberries характеризовал именно голос О'Риордан. Основным опознавательным знаком этой группы был ее вокал, который и привлекал людей", — сказал Бояринов.

По его мнению, даже если бы О'Риордан не писала песни, все равно большая часть успеха коллектива обеспечивала бы она. Однако О'Риордан также писала тексты и музыку для композиций.

"Особенно обидно, что недавно группа снова объединилась, хотя у нее и непростая история, записала акустический альбом и работала над новыми песнями", — отметил собеседник агентства.

Бояринов выразил мнение, что без О'Риордан The Cranberries существовать не смогут.

Поразительное своеобразие: умерла рок-певица Долорес О'Риордан
© AP Photo / Bruno BebertДолорес О'Риордан родилась 6 сентября 1971 года в пригороде Лимерика, Беллибрикене (Ирландия).Бывшая вокалистка Cranberries Долорес О'Риордан из Ирландии выступает во время присуждения премий European Border Breakers в Каннах, Франция. 27 января 2008
© AP Photo / Bruno Bebert
Долорес О'Риордан родилась 6 сентября 1971 года в пригороде Лимерика, Беллибрикене (Ирландия).
© AP Photo / Laurent ReboursВ 1990 году она в качестве вокалистки присоединилась к группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries.Долорес О'Риордан на обложке музыкального журнала
© AP Photo / Laurent Rebours
В 1990 году она в качестве вокалистки присоединилась к группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries.
© AP PhotoВ 2003 году участники коллектива объявили о творческом перерыве, и Долорес начала сольную карьеру.Долорес О'Риордан на сцене с гитарой
© AP Photo
В 2003 году участники коллектива объявили о творческом перерыве, и Долорес начала сольную карьеру.
© AP Photo / Wally SantanaВ мае 2007 года вышел дебютный сольный альбом О'Риордан "Are You Listening?", пилотным синглом которого стала песня "Ordinary Day".Долорес О'Риордан
© AP Photo / Wally Santana
В мае 2007 года вышел дебютный сольный альбом О'Риордан "Are You Listening?", пилотным синглом которого стала песня "Ordinary Day".
© AP Photo / Kin CheungПевица Долорес О'Риордан радает автографы в рамках рекламной акции ее первого сольного альбома "Are You Listening?" в Гонконге. 24 апреля 2007 года.Долорес О'Риордан в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Певица Долорес О'Риордан радает автографы в рамках рекламной акции ее первого сольного альбома "Are You Listening?" в Гонконге. 24 апреля 2007 года.
© AP Photo / CTK/Rene VolfiДолорес О'Риордан во время выступления на Paegas Arena в Праге, 23 апреля 2007 года.Долорес О'Риордан выступает в Праге
© AP Photo / CTK/Rene Volfi
Долорес О'Риордан во время выступления на Paegas Arena в Праге, 23 апреля 2007 года.
© AFP 2018 / Joël SagetВ 2009 году было объявлено о воссоединении коллектива. В апреле 2011 года вышел шестой студийный альбом группы, получивший название "Roses".Долорес О'Риордан в составе группы The Cranberries
© AFP 2018 / Joël Saget
В 2009 году было объявлено о воссоединении коллектива. В апреле 2011 года вышел шестой студийный альбом группы, получивший название "Roses".
© AFP 2018 / Joel SagetДолорес О'Риордан позирует 18 января 2012 года в Париже в преддверие выхода шестого альбома группы The Cranberries - "Roses".Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан
© AFP 2018 / Joel Saget
Долорес О'Риордан позирует 18 января 2012 года в Париже в преддверие выхода шестого альбома группы The Cranberries - "Roses".
© AFP 2018 / Josep LagoО'Риордан выступает на концерте группы The Cranberries в клубе Sant Jordi в Барселоне 4 октября 2012 года.Долорес О'Риордан выступает на концерте в Барселоне
© AFP 2018 / Josep Lago
О'Риордан выступает на концерте группы The Cranberries в клубе Sant Jordi в Барселоне 4 октября 2012 года.
© AP Photo / Manu FernandezДолорес О'Риордан на концерте The Cranberries в клубе Sant Jordi в Барселоне 4 октября 2012 года.Долорес О'Риордан выступает на концерте в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
Долорес О'Риордан на концерте The Cranberries в клубе Sant Jordi в Барселоне 4 октября 2012 года.
© AFP 2018 / Joël SagetВ апреле 2017 года группа представила очередную пластинку, озаглавленную "Something Else".Долорес О'Риордан в составе группы The Cranberries
© AFP 2018 / Joël Saget
В апреле 2017 года группа представила очередную пластинку, озаглавленную "Something Else".
© AFP 2018 / Guillaume SouvantВокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан во время выступления на 23-м фестивале Cognac Blues Passion в городе Коньяк (Франция) 7 июля 2016 года.Долорес О'Риордан на фестивале Cognac Blues Passion
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
Вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан во время выступления на 23-м фестивале Cognac Blues Passion в городе Коньяк (Франция) 7 июля 2016 года.
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
s.heavenlyson
Царствие Тебе Небесное Dolores O'Riordan.
13:22
16.01.2018
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Алексей Слесарев
Печальная новость( Пусть земля ей будет пухом..
13:29
16.01.2018
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