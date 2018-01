Cолистка The Cranberries хотела записать новую версию песни Zombie

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Скончавшаяся солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан хотела записать новую версию хита Zombie. Во вторник она должна была встретиться с коллективом Bad Wolves в студии звукозаписи.

Как рассказал один из музыкантов группы, О'Риордан услышала их исполнение композиции и хотела записать для нее свой вокал.

Солистка The Cranberries умерла накануне в Лондоне в возрасте 46 лет.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 09:05 утра по местному времени (12:05 мск), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте. Как заявили в правоохранительных органах, кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая". Идет следствие.

Карьера певицы

В 1990 году О'Риордан присоединилась к группе Cranberries, тогда ей было 18 лет. Она стала вокалисткой и лицом коллектива.

Cranberries — одна из самых известных ирландских групп. Особенно популярна была в 90-е и нулевые. В 2003 году участники коллектива объявили о перерыве, но через шесть лет году воссоединились.

С 2003 года О'Риордан начала сольную карьеру, записала два альбома. Певица также сыграла эпизодическую роль в фильме "Клик: с пультом по жизни", записала песню "Ave Maria" для саундтрека к кинокартине "Страсти Христовы".

О'Риордан до 2014 года состояла в браке с бывшим менеджером Duran Duran, у них трое детей.

Коллектив группы выразил свои соболезнования. "Мы раздавлены новостями о кончине Долорес О'Риордан", — говорится на странице Duran Duran в Twitter.

Ирландская группа Kodaline также выразила соболезнования родным и близким певицы.

"Мы в полном шоке от известия о кончине Долорес О'Риордан. Cranberries были первыми, кто помог нам во время совместного тура по Франции много лет назад", — говорится в заявлении группы.

Солист группы Kinks Дэйв Дэвис также заявил, что потрясен смертью О'Риордан. Он рассказал, что видел ее за пару недель до Рождества. По его словам, тогда у нее все было в порядке.

Группа Garbage заявила, что опечалена сообщением о смерти певицы.

Также президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил свои соболезнования. Он назвал кончину солистки рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан "большой потерей" для ирландской музыки.

"Долорес и Cranberries оказали огромное влияние на рок- и поп-музыку в Ирландии и за рубежом" — говорится в заявлении президента.

Шон Линч, мэр Лимерика, родного города О'Риордан заявил, что шокирован смертью певицы.

"Я сижу в машине и просто не могу поверить в это… Она вывела Лимерик на мировой уровень. Бедная Долорес", — цитирует его издание The Irish Times.

Голос как мощная атака

Как заявил музыкальный критик Александр Беляев, вокал певицы О'Риордан поражал своим своеобразием.

"Долорес О'Риордан — человек выдающийся. Конечно, ее голос поражал — совсем юное хрупкое создание с этим своеобразным голосом, с горечью и маслом в голосовых связках", — отметил Беляев.

Он назвал ее голос мощной атакой.

"Что-то народное, настоящее, земляное, на тех полях выращенное. Первый альбом очень ценился даже музыкальными снобами. Потом они пошли в гору, выпустили второй альбом с песней Zombie, и они стали такой русской народной группой", — сказал критик.

По его словам, группа The Cranberries стала феноменом в 1990-х. Своим традиционным звучанием они произвели революцию в музыке того времени.

"Помню, когда вышел их альбом Everybody Else is Doing It, So Why Can't We, он произвел очень большое впечатление, до сих пор непонятно чем. Это такие простые песни, простые гармонии, никаких наворотов, но все было сыграно в каком-то таком своем ладу, совершенно своеобразном", — добавил критик.

Он отметил, что в этих песнях ощущалось какое-то внутреннее дыхание Ирландии.

"У них была ирландскость совершенно неуловимая", — заключил Беляев.

В свою очередь, музыкальный критик Денис Бояринов заявил, что именно голос О'Риордан во многом определил успех группы.

"У О'Риордан был великолепный голос. Есть такие группы, которых делает гитарист или коллектив авторов. Но The Cranberries характеризовал именно голос О'Риордан. Основным опознавательным знаком этой группы был ее вокал, который и привлекал людей", — сказал Бояринов.

По его мнению, даже если бы О'Риордан не писала песни, все равно большая часть успеха коллектива обеспечивала бы она. Однако О'Риордан также писала тексты и музыку для композиций.

"Особенно обидно, что недавно группа снова объединилась, хотя у нее и непростая история, записала акустический альбом и работала над новыми песнями", — отметил собеседник агентства.

Бояринов выразил мнение, что без О'Риордан The Cranberries существовать не смогут.