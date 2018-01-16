В центре Киева усилили меры безопасности из-за митингов

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале в центре Киева из-за митингов и начала работы парламента, который рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса, сообщила пресс-служба полиции Киева на своем сайте.

"Сегодня во время заседания в парламенте за соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей структурных подразделений столичной полиции и бойцов Национальной гвардии Украины. Усиленные наряды полиции несут службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене", — говорится в сообщении.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

Националисты во вторник с утра проводят митинг у здания Верховной рады Украины с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса.

Собравшиеся у Рады активисты держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины. Кроме закона о реинтеграции Донбасса они требуют принять закон о коллаборационизме и антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии. Ситуация у Рады спокойная. После акции у стен парламента участники пройдут маршем к администрации президента.

Украинский парламент первым вопросом на заседании во вторник начал рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении.

Согласно законопроекту, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако власти хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".