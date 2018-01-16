Лукашенко назвал Белоруссию донором безопасности в европейском регионе

МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Белоруссия, являясь миролюбивым европейским государством, выступает в качестве донора безопасности в регионе, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии выступил с инициативой запуска диалога по снятию противоречий между государствами в Евроатлантике и Евразии, так называемого нового "хельсинкского процесса", аналогичного тому, который в свое время привел к созданию ОБСЕ. Белорусский лидер отметил, что площадкой для такого диалога мог бы стать Минск. В настоящее время в белорусской столицы проходят встречи участников контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Белоруссия сегодня — это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе. Белорусские предложения по различным моделям интеграции, совместному противодействию современным вызовам и угрозам завоевывают все больше сторонников среди других государств и международных организаций", — сказал белорусский лидер, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

Слова президента приводит его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика. "В прошлом году нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике", — подчеркнул он. Президент также напомнил, что в стране приняты важные решения, призванные стимулировать деловую инициативу и активность инвесторов, всемерно поощряются предпринимательство и инновационная деятельность.

"В Белоруссии развиваются атомная энергетика, биотехнологии. Созданы беспрецедентные правовые условия для функционирования IT-индустрии. Белорусские медики в своих клиниках на высочайшем уровне научились оказывать услуги в области нейрохирургии, кардиологии, онкологии, трансплантологии и реабилитации", — сказал Лукашенко. По его словам, это предоставляет дополнительные возможности для укрепления связей с государствами на всех континентах.

"Наши сердца всегда открыты для партнеров, заинтересованных в укреплении отношений, расширении всестороннего сотрудничества", — заявил белорусский лидер.

Во вторник президент Белоруссии принял верительные грамоты послов 12 государств: Грузии, Египта, Исландии, Казахстана, Камбоджи, Колумбии, Кубы, Малайзии, Мальты, Нигерии, Таджикистана, Хорватии.