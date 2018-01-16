Американец побеждал в марафонах, прячась в биотуалетах

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Организаторы ультрамарафона в Аризоне дисквалифицировали бегуна по имени Келли Эгню за то, что он приписывал себе круги, прячась в кабинке биотуалета. Об этом говорится на странице марафона Across the Years в Facebook.

Эгню после прохождения очередного круга возвращался на стартовую линию, проводил семь минут в биотуалете, после чего финишировал еще раз и продолжал марафон, приписав себе лишние полтора километра

Дерек Мерфи, расследующий нарушения на марафонах, нашел свидетеля, представителя организации MCM timing, фиксирующей результаты бегунов.

Former Race Winner Disqualified From Across The Years 24 Hour Race https://t.co/wR8ZsSH40H pic.twitter.com/TjkHbDXaTV — Derek Murphy (@MarathnInvestgr) January 9, 2018

​"Когда Келли закончил круг, он пересек финишную черту и остановился. Он стоял, глядя на монитор на финише, и отправился в биотуалет. Майк был в палатках рядом с финишем, где он мог наблюдать за Келли. Майк следил за ним десять минут. Он стал свидетелем того, как Келли провел семь минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересек финиш, обозначив круг, который не пробегал…", — цитирует Мерфи издание Runner's World.

После того, как недобросовестного бегуна уличили в жульничестве, другие его результаты тоже были пересмотрены, в том числе за забег в марафоне 2014-2015 года, когда он выиграл 48-часовую гонку, преодолев 55 миль (88,5 километра), при этом последние семь часов он не бежал.

"Нам грустно видеть, что такое происходит на мероприятии, в основе которого лежат товарищество между бегунами и поддержка лучших выступлений. Такой типа жульничества наша организация не приемлет. На данном этапе Келли будет отказано в участии в гонках, организованных Aravaipa Running", — говорится в сообщении на странице марафона.

Суть марафонов Across the Year — в преодолении дистанции за определенное время. Победителем считается тот, кто пробегает наибольшую дистанцию за 24,48, 72 часа или шесть дней.