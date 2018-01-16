В Бельгии нашли тела двух погибших при обрушении домов из-за взрыва газа

Пожарные на месте взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене. 15 января 2018 года

Пожарные на месте взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене. 15 января 2018 года

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Обнаружены тела двух погибших при обрушении трех жилых домов после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, сообщили РИА Новости в центральном комиссариате города.

"Найдены тела двух погибших", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, при обрушении домов получили ранения 14 человек, один из пострадавших находится в критическом состоянии, ранения еще пятерых оцениваются как тяжелые.

В результате взрыва одно из трехэтажных жилых зданий практически полностью разрушено, еще два получили серьезные повреждения.

Дома расположены в районе, где находится университет Антверпена. О том, являются ли пострадавшие студентами, не сообщалось.

По факту взрыва прокуратура Антверпена начала расследование, версия теракта не рассматривается, сообщили в полиции.