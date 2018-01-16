В Азербайджане рассказали о готовящихся переговорах с Арменией по Карабаху

БАКУ, 16 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном 18 января в польском Кракове, стороны обсудят карабахское урегулирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.

"Восемнадцатого января 2018 года министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация) и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в польском городе Краков. На заседаниях также примет участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик", — сообщили в пресс-службе.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>