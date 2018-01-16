В Токио рассказали, кто будет управлять размещенными в Японии ПРО США

ТОКИО, 16 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Наземная система противоракетной обороны, которую Япония планирует разместить на своей территории к 2023 году, будет управляться Токио, направлена исключительно на оборону, и, таким образом, не несет угрозы окружающим странам, сообщили РИА Новости в МИД Японии в ответ на просьбу прокомментировать высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на пресс-конференции в понедельник.
Одновременно с этим МИД подчеркивает, что Япония по-прежнему "намерена настойчиво вести переговоры для определения принадлежности четырех островов", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан, и "заключения мирного договора с Россией".
Правительство Японии 19 декабря прошлого года приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на севере страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.
В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Aegis, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установками PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы на высоте 15-20 километров. Система Aegis, установленная на эсминцах, способна поражать баллистическую ракету на высоте 500 километров. Такой же способностью обладает и наземная система. Она фактически будет дублировать перехват ракет с моря в случае возникновения такой необходимости.