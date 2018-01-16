В Токио рассказали, кто будет управлять размещенными в Японии ПРО США

ТОКИО, 16 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Наземная система противоракетной обороны, которую Япония планирует разместить на своей территории к 2023 году, будет управляться Токио, направлена исключительно на оборону, и, таким образом, не несет угрозы окружающим странам, сообщили РИА Новости в МИД Японии в ответ на просьбу прокомментировать высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на пресс-конференции в понедельник.

"Мы воздерживаемся от комментариев заявлений, распространенных по каналам СМИ. Что касается размещения в Японии системы ПРО Aegis Ashore, то противоракетная оборона нашей страны является сугубо оборонительной системой, направленной на защиту жизни и имущества наших граждан. Наземная система ПРО "Aegis" ("Иджис") будет управляться Японией и является японской оборонительной системой, она не несет угрозы России или другим странам в окружении Японии. Об этом японская сторона сообщала в ходе визита министра иностранных дел Японии Таро Коно в Москву в ноябре во время его встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым", — сказал представитель МИД.

Одновременно с этим МИД подчеркивает, что Япония по-прежнему "намерена настойчиво вести переговоры для определения принадлежности четырех островов", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан, и "заключения мирного договора с Россией".

На пресс-конференции в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России есть сомнения в том, США передадут контроль над системой "Иджис Эшор" Японии и в том, что система, которая будет развернута в Японии, будет отличаться от того, что есть в Южной Корее и в Европе. Кроме того, Лавров подчеркнул, что по данным российской стороны, система базируется на универсальных пусковых установках, которые способны применять ударные вооружения.

Правительство Японии 19 декабря прошлого года приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на севере страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.

В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Aegis, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установками PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы на высоте 15-20 километров. Система Aegis, установленная на эсминцах, способна поражать баллистическую ракету на высоте 500 километров. Такой же способностью обладает и наземная система. Она фактически будет дублировать перехват ракет с моря в случае возникновения такой необходимости.