Бангладеш и Мьянма договорились о репатриации рохинджа, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Официальные представители Бангладеш и Мьянмы во вторник завершили составление соглашения о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса, сообщает бангладешская газета Daily Star.

Встреча представителей двух стран проходила в столице Мьянмы, городе Нейпьидо. Согласно тексту документа, Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.

Как ранее сообщил министр правительства Мьянмы по делам социального обеспечения и переселения доктор Вин Мьят, промежуточный лагерь для репатриантов, прошедших фильтрационные лагеря, в которых будет проходить верификация беженцев, рассчитан на одновременный прием до 30 тысяч человек в бараках на 80 человек каждый, сообщил министр. В промежуточном лагере репатрианты будут находиться кратковременно, и будут убывать из лагеря по мере возвращения в покинутые ими дома и деревни или переселения в новые деревни.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.