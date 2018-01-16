Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (114)

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня за сутки, сообщили журналистам во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что по территории республики украинские силовики за прошедшие сутки выпустили более 30 мин.

"Донецкое направление: минометы калибра 82 миллиметра применялись дважды, выпущено девять мин. Мариупольское направление: минометы калибра 120 и 82 миллиметра применялись три раза, выпущено 23 мины", — сказал представитель ДНР в СЦКК.