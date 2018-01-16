Cолистка The Cranberries хотела записать новую версию хита Zombie

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Скончавшаяся солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан планировала записать во вторник новую версию хита Zombie.
Как рассказал один из музыкантов Bad Wolves, О'Риордан услышала их исполнение композиции и хотела записать для нее свой вокал.
Солистка The Cranberries скончалась накануне в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она приехала в британскую столицу для участия в звукозаписи.
О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году, когда ей было 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером Duran Duran.