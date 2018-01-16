В Улан-Удэ число пострадавших от отравления в кафе достигло 125 человек

КРАСНОЯРСК, 16 янв — РИА Новости. Число пострадавших в массовом отравлении в кафе в Улан-Удэ увеличилось до 125 человек, 76 госпитализированы, сообщили во вторник РИА Новости в территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

Ранее сообщалось, что у посещавших кафе "Шулэн До" в Улан-Удэ с 8 по 11 января было зафиксировано заболевание сальмонеллезом. Деятельность кафе была приостановлена. По данным властей, с 8 по 11 января кафе посетили 2,5 тысячи человек.

"Число пострадавших на сегодня составляет 125 человек, из них 18 детей и пять беременных женщин. Из них госпитализированы 76 человек, 49 находятся на амбулаторном лечении. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у 33 человек", — сказал собеседник агентства.

В понедельник глава Бурятии Алексей Цыденов призвал наказать виновных и поручил правительству региона провести встречу с представителями заведений общественного питания столицы республики с привлечением ОНФ и специалистов Роспотребнадзора.

Следственное управление УМВД России по Улан-Удэ завело уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.