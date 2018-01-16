Американский генерал выразил обеспокоенность модернизацией российской армии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. За последние десять лет Россия модернизировала все составляющие Вооруженных сил, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд в ходе беседы с журналистами.

"Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на вложения, которые за последние десять лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие", — сказал Данфорд.

Он также заявил, что такое положение дел вызывает обеспокоенность.

"Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся", — добавил американский генерал.

Ранее Данфорд признал, что США утрачивают военное преимущество в мире перед конкурентами, в частности, Россией и Китаем. Он также подчеркнул, что российские и китайские военные разработали контрметоды и стратегии для нивелирования американского преимущества.