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В мире

Пользователей Сети умилило видео рождения смертельно опасных пауков

06:3316.01.2018
(обновлено: 07:14 16.01.2018)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео рождения сиднейских лейкопаутинных пауков. Кадры выложил Австралийский парк рептилий на своей странице в Facebook.

Смертельная схватка шершня и паука попала на видео
Смертельная схватка шершня и паука попала на видео

На видео показано, как пауки вылупляются из кокона, а специалист помогает им выбраться с помощью пинцета.

"Малыши воронковых пауков, вылезающие из кокона, кого-то могут привести в ужас, но мы их любим", — написали сотрудники парка в описании к ролику.

Пользователи соцсети также оценили рождение членистоногих.

Patience Melton указала на несовместимость музыкального ряда с происходящим на видео.

"Разве музыка из фильмов ужасов нужна? Видеть, как вылупляются пауки, — это же красота. Они такие маленькие и нежные!", — написала она.

Паук австралийская вдова. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Doug Beckers / Redback spider
Австралийка показала последствия "дождя" из смертельно опасных пауков

Также пользователи забеспокоились, как пауки выживают в естественных условиях.

"А иначе детки не смогли бы выбраться из кокона? Что тогда случается в природе, как разрушается кокон?", — поинтересовался Luan Danaan.

Сиднейский лейкопаутинный, или воронковый паук (его ловчая сеть имеет форму воронки) является самым ядовитым пауком Австралии, а также вторым в рейтинге опаснейших в мире. Яд взрослой особи способен нанести серьезный вред здоровью человека вплоть до летального исхода. Наибольшую опасность представляют самцы, поскольку они покидают свои норы во время периода дождей в поисках самки и могут столкнуться с людьми.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
DarkSwordman
Разведение пауков в искуственных услових задача сложная, с большим кол-вом полводных камней. Можно только порадоватся за людей и поздравить с успехом. Молодцы. А то, что не все любят членистоногих, никак не умаляет ценности события. В мире много неприятных вещей, но стоят они больше своего веса в золоте.
07:03
16.01.2018
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RUKAPOMOHI
Прям как малые дети. Мозг чистый-чистый, не замутнённый знаниями. И вопросы-то какие? ""А иначе детки не смогли бы выбраться из кокона? Что тогда случается в природе, как разрушается кокон? ", — поинтересовался Luan Danaan." Как-как? Не могут выбраться сами - родители разрушают кокон, в противном случае - погибают.
Что случилось? Во времена бытности существования СССР, не только в СССР, но и в остальных странах, люди не ленились, ради ответа на вопрос, сбегать до библиотеки, которая порой могла находится за десятки или сотни километров, а порой и за тысячу километров мотались, и проводили там бывало сутки напролёт. И были гораздо здоровее и образованнее.
А сегодня? Даже лишних движений делать не надо, что бы что-то узнать. Но нет и намёка на наличие самых элементарных знаний. Но зато полным-полно искусственных знаний, абсолютно бесполезных и вредных для выживания вне искусственной среды обитания.
07:34
16.01.2018
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