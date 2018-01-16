ТОКИО, 16 янв — РИА Новости, Ксения Нака. На лодке с телами семи человек, прибитой к берегам японской префектуры Исикава, обнаружены значки с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, сообщило агентство Киодо.

Деревянная лодка была найдена около города Канадзава префектуры Исикава 10 января, однако из-за штормовой погоды спасатели и полиция не смогли приблизиться к ней. Рядом на берегу было найдено тело мужчины, по данным специалистов, смерть наступила в сентябре прошлого года. Затем во вторник была осмотрена лодка. На ней обнаружены тела еще 7 человек. Кроме того, на лодке нашли значки с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также сигареты с надписями на корейском языке. Это, а также строение деревянной лодки, говорит о том, что скорее всего, она приплыла из Северной Кореи.

Окончательная причина смерти будет установлена патологоанатомами.

В последнее время случаи, когда баркасы северокорейских рыбаков прибивает течением в берегам Японии заметно участились. Только в прошлом году было зафиксировано 104 таких случая. Часто лодки достигают японских берегов только с телами умерших рыбаков на борту. Японские специалисты считают, что это связано с более активным рыбным промыслом китайских судов у берегов Северной Кореи. Более современные и значительно лучше оснащенные китайские корабли вытесняют северокорейских рыбаков дальше в море. Северокорейские лодки были построены в 1970-80-х годах и не предназначены для плавания в открытом море.