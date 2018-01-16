Экс-премьера Косово Ису Мустафу отправили на лечение в Германию

БЕЛГРАД, 16 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Косово, лидер оппозиционного Демократического союза Косово Иса Мустафа отправлен на лечение в Германию, сообщил его советник Бесник Бериша.

До этого в течение недели экс-премьер находился в американской клинике в Приштине с осложнением после гриппа.

По информации косовского телеканала RTK и ряда других СМИ на албанском языке, Мустафа отправлен в Штутгарт в связи с подозрениями на редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, которое характеризуется прогрессирующей слабостью, нарушениями чувствительности и вегетативными расстройствами.

Бесник Бериша, однако, отрицает эти сведения, заявляя, что Мустафа направлен в Германию из-за гриппа на обследование и лечение, которые не могут быть осуществлены в Косово.

С заявлениями в связи с состоянием экс-премьера выступили президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи и косовское правительство во главе с Рамушем Харадинаем, пообещавшие заболевшему политику и его семье поддержку и помощь.

Иса Мустафа, которому сейчас 66 лет, возглавлял правительство Косово с декабря 2014 по сентябрь 2017 года. Албанские власти в Приштине в одностороннем порядке при поддержке США и ведущих стран ЕС провозгласили независимость от Сербии в 2008 году.