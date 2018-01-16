МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Госдепартамент предупредил американцев об опасности поездок в Северную Корею. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Во внешнеполитическом учреждении призывают граждан США воздержаться от поездок в КНДР в связи с высокой степенью угрозы быть арестованным. Кроме того, дипломаты напоминают, что американцы не могут посетить Северную Корею без специального разрешения, выданного Госдепом.

В ведомстве также сообщают, что США не смогут оказать экстренную помощь американцам, пребывающим в КНДР, так как стороны не имеют дипломатических и консульских связей. При этом в ведомстве напоминают, что Швеция выступает в роли посредника в поддержании контактов между странами и оказывает лишь ограниченную помощь американским гражданам в КНДР. При этом северокорейское правительство, сетуют дипломаты, часто откладывает или даже отменяет встречу шведских представителей с заключенными американскими гражданами.

В Госдепе также подготовили ряд рекомендаций для граждан, которые получили специальные разрешения на посещение КНДР. Так, дипломаты предупреждают, что не все могут вернуться из Северной Кореи, и в связи с этим Госдеп рекомендовал американцам, намеренным посетить азиатское государство, в частности, написать завещание, обсудить с родными возможность последующей опеки над детьми, а также подготовить похороны в случае непредвиденных обстоятельств в Северной Корее.

Летом этого американский студент Отто Уормбиер был возвращен в США после 17-месячного заключения в КНДР. Он был осужден в Северной Корее на 15 лет лишения свободы за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Уормбиер умер через несколько дней после возвращения в США. Позднее американские власти приняли решение запретить своим гражданам посещать КНДР без особого разрешения от Госдепа.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились на фоне многократных ракетных пусков и ядерных испытаний.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.