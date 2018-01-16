СМИ: нефтяное пятно от затонувшего иранского танкера навредит экологии

ПЕКИН, 16 янв — РИА Новости. Масляное пятно, образовавшееся на месте крушения иранского нефтяного танкера, который более недели назад столкнулся с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайским море, может негативно сказаться на экологии морских территорий Китая, Японии и Южной Кореи, пишет издание South China Morning Post.

Перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. В Воскресенье танкер после очередного взрыва на борту затонул.

Как отмечает издание, ряд специалистов из Китая сообщили СМИ, что утечка токсичного топлива с танкера может загрязнить морское дно и нанести серьёзный урон окружающей среде, на ликвидацию которого потребуются десятилетия.

При этом исследователь экологии коралловых рифов и морского загрязнения из Гонконгского университета Дэвид Бакстер смотрит на ситуацию с долей оптимизма, по его мнению произошедший инцидент, несомненно, трагичен, однако он несёт не очень крупный ущерб.

"Это имеет большое воздействие на множество морских обитателей, однако природа замечательно с подобным справляется", — сказал ученый.

Китайские учёные из океанографической лаборатории провинции Шаньдун отметили, что в зимний период ветра в районе крушения дуют в южном направлении, в результате чего некоторые остатки масляного пятна может вынести на побережье ряда японских островов в ближайшие месяцы.

В свою очередь наблюдатель центра морских прогнозов Восточного Китая, работающего под патронажем государственной океанической администрации Китая, сообщил, что утечка с танкера вне всякого сомнения окажет воздействие на экологическую ситуацию в морской акватории Японии, добавив, что Южная Корея и Китай также могут быть затронуты и должны внимательно следить за развитием ситуации.

По его словам, направление ветра может значительно меняться время от времени, и все эти страны могут быть затронуты в случае таких изменений.