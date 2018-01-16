Мадуро рассказал о планах группировки мятежного полицейского

МЕХИКО, 16 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что разгромленная властями группа мятежного полицейского Оскара Переса готовила теракт у иностранного посольства.

"Мы в курсе, что они готовили взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с посольством одной из наших любимых и уважаемых стран. Они заплатили кое-кому и обещали обеспечить возможность жить в Колумбии", — заявил Мадуро в ходе своего ежегодного отчета о работе правительства. Выступление транслировалось по гостелевидению.

Мадуро подтвердил разгром группы, гибель ряда ее членов и арест остальных. О судьбе самого Переса официальной информации пока нет, источники в правительстве сообщили CNN, что он убит.

В конце июня 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили в розыск причастных к событиям людей.