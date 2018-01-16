В Бельгии число пострадавших при обрушении дома возросло до 14 человек

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Не менее 14 человек пострадали при обрушении жилого дома после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, сообщила местная полиция.

"Предварительная информация о жертвах: 14 человек пострадали… один из пострадавших находится в критическом состоянии", — сообщается в Twitter местной полиции.

Ранее телерадиокомпания RTBF со ссылкой на информацию полиции сообщила, что спасателям удалось вызволить из-под обломков четырех человек, а также установить контакт с тремя пострадавшими, находящимися под завалом.

Взрыв произошел в центре города. Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, один дом практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения. Полиция сообщила, что взрыв не был актом терроризма.

По данным властей, на месте работает поисковая бригада с собаками-ищейками. Движение на отрезке улицы, где расположены поврежденные дома, перекрыто.