В США глава охранной фирмы обвинил Кевина Спейси в расизме, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Руководитель охранной фирмы в США обвинил голливудского актера Кевина Спейси в расизме, заявив, что актер отказался пожать руки чернокожим сотрудникам фирмы на съемочной площадке сериала "Карточный домик", сообщает издание Daily Mail.

По данным издания, 51-летний Ёрл Блу, глава компании VIP Protective Services, был нанят для обеспечения безопасности на съемках первого сезона "Карточного домика". Он заявляет, что на съемочной площадке Спейси отказался контактировать с чернокожими сотрудниками фирмы и оскорбительно высказался в их адрес.

По словам Блу, сотрудники службы охраны смотрели трейлер "Карточного домика", когда Спейси сказал управляющему по безопасности, что он не хочет, чтобы они смотрели его трейлер, добавив оскорбительное выражение.

Издание отмечает, что впоследствии продюсеры сериала больше не продляли контракт с этой охранной фирмой.

В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, около 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит такого инцидента, но принес Рэппу свои извинения.