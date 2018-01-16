МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сотрудники службы контрразведки США в начале 2017 года предостерегали советника и по совместительству зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, что бывшая жена медиамагната Руперта Мердока бизнесвумен Венди Денг Мердок может использовать близкую дружбу с ним и дочерью президента Иванкой в интересах правительства Китая, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Предупреждение было сделано в рамках усилий чиновников службы национальной безопасности показать Кушнеру, новому человеку в правительстве, необходимость быть осторожным в отношениях с людьми, чьи интересы могут не совпадать с интересами США", — пишет газета. Отмечается, что Мердок и супруги Трамп и Кушнер дружат на протяжении нескольких лет.

Один из источников отметил, что по данным контрразведки, Мердок выступала в поддержку строительства китайского сада в Вашингтоне, финансируемого китайским правительством. В саду планировалось поставить башню высотой более 20 метров, которая, вероятно, могла быть использована для слежки. Сад планировалось разбить менее чем в восьми километрах от Белого дома.

Представитель Мердок заявил, что она "ничего не знала об опасениях ФБР или других разведывательных агентств в отношении нее", а также о проектах строительства сада, финансируемым правительством КНР.

Представитель Кушнера и Иванки описал встречу с представителями контрразведки как "обычный инструктаж сотрудников службы безопасности". Он добавил, что супруги "дружили с Рупертом и Венди Мердок на протяжении десяти лет перед переездом в Вашингтон, и их отношения не политические и не связаны с Китаем".

В китайском посольстве в Вашингтоне назвали эту информацию "полной необоснованных спекуляций", отмечает издание.

Венди Денг Мердок — американская предпринимательница. Она вышла замуж за Руперта Мердока в 1999 году, но в 2013 году пара подала на развод.