Мадуро пообещал провести выборы президента Венесуэлы

МЕХИКО, 16 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в понедельник, что выборы главы государства пройдут в 2018 году вне зависимости от участия или неучастия в них оппозиции.

"Для оппозиции есть последняя возможность достичь соглашения 18 января. Выборы пройдут с участием или без участия оппозиции", – заявил Мадуро в ходе ежегодного отчета о работе правительства. Его выступление транслировалось государственным телевидением.

В Доминиканской Республике 18 января должны возобновиться переговоры властей и оппозиции Венесуэлы о стабилизации политической ситуации в стране. По словам Мадуро, переговоры идут по всем семи пунктам повестки дня. Оппозиция в лице блока "Круглый стол демократического единства" также прокомментировала ход переговоров. "Есть пункты, по которым уже есть договоренности. По другим есть весомые противоречия", – говорится в заявлении оппозиции. При этом ранее Мадуро потребовал не допустить до выборов президента оппозиционные партии, которые проигнорировали последние муниципальные выборы в стране.