Президент Венесуэлы подтвердил разгром группы мятежного полицейского

МЕХИКО, 16 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил в понедельник, что группа мятежного полицейского Оскара Переса была разгромлена в ходе спецоперации, однако не прояснил судьбу самого Переса.

Ранее сообщалось, что отряд Переса был блокирован в одном из домов в столичном округе Венесуэлы, сам Перес сообщил через соцсети о нападении на них полиции и намерении властей не допустить их сдачи в плен, убив на месте. Затем в микроблоге Переса в Twitter появилось уточнение, что записи сейчас ведут соратники Переса, а от него самого вестей нет.

"Произошло вооруженное столкновение, хотя мы дали им все условия для сдачи. К сожалению, двое молодых полицейских были убиты выстрелами в голову, когда отдыхали в ожидании сдачи. Шесть полицейских серьезно ранены, они находятся между жизнью и смертью. В итоге часть террористов была убита, более пяти пойманы, сейчас они дают показания, рассказывают все", – заявил Мадуро в ходе своего ежегодного отчета о работе правительства. Оно транслировалось по государственному телевидению.

Официально власти сообщают только о разгроме самой группы и гибели части ее участников, однако о судьбе самого Переса официальной информации пока нет. Неофициально источники во властных структурах сообщили CNN о его гибели.

В конце июня 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили розыск причастных к событиям людей.

В 1992 году после неудачной попытки государственного переворота, предпринятой группой военных во главе с Уго Чавесом, последний обговорил условия своей сдачи властям, после чего выступил по национальному телевидению и сел в тюрьму. Из заключения он вышел через два года, чтобы начать предвыборную кампанию и стать президентом страны по итогам выборов 1998 года.