В Аргентине заявили, что только Россия ведет поиски пропавшей подлодки

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв — РИА Новости. Только российское исследовательское судно ВМФ "Янтарь" ведет поиски исчезнувшей подлодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", родственники пропавших моряков требуют от властей использовать все возможные средства для поисков субмарины, заявила РИА Новости супруга одного из членов экипажа Эрнана Родригеса — Марсела Мойано.

"Только (океанографическое исследовательское судно ВМФ России) "Янтарь" ищет наших моряков, до вторника или среды в радиус поисков не прибудет (аргентинское судно) "Мальвинские острова", в то время как (аргентинский корвет) Spiro находится в зоне поисков, но он сломан, потому что сломался гидролокатор", — заявила Мойано.

Мойано также отметила, что родственники пропавших моряков требуют от правительства не прекращать поиски и использовать все средства для обнаружения подлодки.

Ранее Мойано сообщала РИА Новости, что семьи членов экипажа пропавшей почти два месяца назад аргентинской субмарины "Сан-Хуан" выразили желание встретиться c министром обороны и президентом страны Маурисио Макри, чтобы попросить об увеличении количества поисковых групп.

Представитель ВМС страны Энрике Бальби заявил в понедельник, что поиски подводной лодки "Сан-Хуан" будут вестись бессрочно до ее обнаружения. В принятом в понедельник парламентом законе сообщается, что будет создана двухпалатная специальная комиссия по исчезновению, поиску и спасательным действиям в отношении подлодки.

В понедельник родственники моряков подводной лодки пришли к посольству РФ, чтобы поблагодарить Россию за участие в поисках субмарины и ее экипажа.

Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Ранее в докладе бывшего аналитика управления военно-морской разведки США (ONI) Брюса Рула, проанализировавшего данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, было высказано предположение, что "Сан-Хуан" был полностью разрушен в результате взрыва в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды).