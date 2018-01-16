В Израиле пообещали разрушить все туннели боевиков в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал за нынешний год уничтожить все "диверсионные туннели" боевиков в секторе Газа и вновь предложил палестинскому анклаву сделку — "разоружение в обмен на восстановление".
"Глава оборонного ведомства заявил, что до конца 2018 года все подобные туннели будут уничтожены", — сообщила пресс-служба партии Либермана "Наш дом Израиль".
Уничтожение туннелей и строительство по периметру границ с анклавом подземного пояса, который не допустит появления новых ходов, — два из шести пунктов разработанной министром "стратегической программы урегулирования ситуации в секторе Газа".
"И последний, важный пункт… это, по сути, формула, по которой Израиль готов сосуществовать с сектором — разоружение в обмен на восстановление", — говорится в сообщении.
По данным министра, за прошлый год бюджет боевого крыла ХАМАС составил 260 миллионов долларов, несмотря на бедственное экономическое положение управляемого исламистами анклава и отсутствие там "самых базовых вещей".
"Все эти 260 миллионов долларов были вложены в туннели и в производство ракет. Если бы они инвестировали эти средства в систему водоснабжения или здравоохранения, то сейчас находились бы совсем в другой ситуации", — сказал Либерман.