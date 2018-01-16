В Израиле пообещали разрушить все туннели боевиков в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал за нынешний год уничтожить все "диверсионные туннели" боевиков в секторе Газа и вновь предложил палестинскому анклаву сделку — "разоружение в обмен на восстановление".

Израильские военные говорят, что в их распоряжении есть "прорывная технология", которая за последние два месяца позволила найти и разрушить уже три трансграничных подземных хода, прорытых для проникновения вглубь еврейского государства с диверсионно-террористическими целями.

"Глава оборонного ведомства заявил, что до конца 2018 года все подобные туннели будут уничтожены", — сообщила пресс-служба партии Либермана "Наш дом Израиль".

Уничтожение туннелей и строительство по периметру границ с анклавом подземного пояса, который не допустит появления новых ходов, — два из шести пунктов разработанной министром "стратегической программы урегулирования ситуации в секторе Газа".

Кроме того она предполагает решение проблемы пленных израильских граждан и погибших военных, которых удерживают палестинские боевики, а также "подрыв стратегических возможностей" правящего движения ХАМАС ударами по его инфраструктуре в ответ на каждую ракету, выпущенную из Газы, и "всемерное укрепление" израильских населенных пунктов приграничной полосы.

"И последний, важный пункт… это, по сути, формула, по которой Израиль готов сосуществовать с сектором — разоружение в обмен на восстановление", — говорится в сообщении.

По данным министра, за прошлый год бюджет боевого крыла ХАМАС составил 260 миллионов долларов, несмотря на бедственное экономическое положение управляемого исламистами анклава и отсутствие там "самых базовых вещей".

"Все эти 260 миллионов долларов были вложены в туннели и в производство ракет. Если бы они инвестировали эти средства в систему водоснабжения или здравоохранения, то сейчас находились бы совсем в другой ситуации", — сказал Либерман.