ГАЗА, 16 янв — РИА Новости. Центральный совет Организации освобождения Палестины призвал арабский мир разрывать дипломатические отношения со странами, которые переведут свои посольства в Израиле в Иерусалим.

Первыми такое решение приняли США, чей президент Дональд Трамп в декабре объявил о признании Иерусалима израильской столицей, порвав с устоявшимися международными подходами и проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть города.

"Требовать от арабских стран прекращения дипломатических отношений с любым государством, которое переведет свое посольство в Израиле в Иерусалим", — сказано в решении, которое было зачитано в телеэфире по итогам чрезвычайного заседания совета.

Первой и пока единственной страной, которая вслед за США объявила о переносе своего посольства в Иерусалим, стала Гватемала. Израильтяне говорят, что ведут переговоры на ту же тему еще с более чем десятком государств.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.