В Триполи при атаке на аэропорт погибли не менее 20 человек

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Не менее 20 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на международный аэропорт Митига в столице Ливии — Триполи, 60 получили ранения, сообщает местное издание Libyan Express со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным издания, к настоящему моменту атака отражена.

Ранее местный телеканал Libya's Channel сообщил, что вооруженная группировка напала в понедельник на международный аэропорт Митига в столице Ливии, его работа временно прекращена. Нападение велось с использованием разных видов оружия. По данным ТВ, людей внутри здания удалось эвакуировать.

По данным телеканала Sky News Arabia, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству нацсогласия в Триполи. Как передает телеканал, на аэропорт напала группировка "Аль-Бакара", к которой присоединились бежавшие с востока Ливии радикалы.

Как отметил канал, в бой с нападавшими вступило контролирующее аэропорт формирование "Специальные силы сдерживания". Оно подтвердило в Facebook, что продолжает отражать атаку.

Правительство нацсогласия Ливии, сформированное в Триполи в 2016 году благодаря усилиям ООН, не смогло заручиться поддержкой властей на востоке страны и национальной армии, поэтому вынуждено сотрудничать с различными местными вооруженными формированиями.