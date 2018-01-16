Мэр Нью-Йорка выступил на митинге против миграционной политики Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 16 янв — РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио выступил на марше против политики президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов из бедных стран.
Акция протеста в связи с приписываемыми Трампу высказываниями в адрес бедных стран проходит на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Митинг был организован в понедельник, когда в США отмечают день известного правозащитники Мартина Лютера Кинга. Акция проходит под девизом: "Марш против расизма: Поддержи Гаити и Африку", информация о ней распространялась в социальных сетях. Многие из ее участников пришли на Таймс-сквер с флагами Гаити и США.
В своей речи мэр Нью-Йорка назвал приехавших в США людей из Гаити, Сальвадора и стран Африки "братьями и сестрами" и поблагодарил за то, что они делают "богаче, сильнее и лучше" американскую нацию.