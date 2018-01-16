В Бельгии при обрушении дома получили травмы пять человек

БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали при обрушении жилого дома после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, под завалами могут оставаться люди, сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF со ссылкой на информацию полиции.

Взрыв произошел в центре города. Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, один из домов практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения.

"Это не терроризм", — говорится в Twitter полиции Антверпена.

По данным RTBF, стражи порядка сообщили о по меньшей мере пяти пострадавших. "Но жертвы могут еще оставаться под завалами", — заявили в полиции.

В Twitter полиции сообщается, что "от двух до трех человек числятся пропавшими". По данным властей, на месте работает поисковая бригада с собаками-ищейками. Движение на отрезке улицы, где расположены поврежденные дома, перекрыто.