Премьер-министр Румынии подал в отставку

КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе объявил о своей отставке, соответствующее обращение будет передано на подпись президенту страны Клаусу Йоханнису в течение вторника, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на официальном сайте правительства страны.

"Премьер Михай Тудосе этим вечером объявил о своей отставке. Согласно закону об организации и функционировании правительства, соответствующее официальное обращение будет направлено в администрацию президента в течение завтрашнего дня", — сказано в пресс-релизе правительства Румынии.

В пресс-службе отметили, что по процедуре президент Румынии должен подписать соответствующий документ. Кроме того, главе государства необходимо издать декрет о том, что пост премьера Румынии вакантен, и утвердить исполняющего обязанности премьера, который будет руководить кабмином до формирования нового правительства.

В понедельник вечером после многочасового заседания исполкома Социал-демократической партии (СДП) было принято решение о лишении премьера Румынии Михая Тудосе политической поддержки. Тудосе сообщил после этого журналистам, что "уходит с поднятой головой".

Спор между лидером социал-демократов Ливиу Драгня и премьером разгорелся на фоне скандала вокруг министра внутренних дел Румынии Кармен Дан, отставки которой требовал Тудосе, а Драгня, в свою очередь, выступил против этого увольнения.

Во вторник в 12.00 социал-демократы соберутся на еще одно заседание исполкома, на котором рассмотрят кандидатуру на пост нового премьера. Драгня завил, что не намерен лично предлагать кого-то на этот пост, предоставив, таким образом, свои коллегам по партии право сделать выбор самим.

Парламент Румынии утвердил Тудосе на посту премьера страны 29 июня 2017 года. Он сменил Сорина Гриндяну, чье правительство сначала лишилось политической поддержки социал-демократов, а затем было отправлено в отставку 21 июня 2017 года. Кабмин под руководством Гриндяну был утвержден 30 декабря 2016 года.