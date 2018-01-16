Трамп опроверг сообщения, что называл страны третьего мира "гадюшниками"

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг заявление сенатора-демократа Ричарда Дурбина о том, что он якобы называл Гаити, Сальвадор и ряд стран Африки "странами-гадюшниками".
"Сенатор Дик Дурбин абсолютно неверно передал смысл того, что было сказано на заседании по DACA (программа, которая отсрочила депортацию тысяч незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте – ред.). Сделки не могут быть заключены, когда нет доверия!" — написал Трамп в понедельник в своем Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшниками" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств. Африканский союз и правительства многих стран выразили обеспокоенность в связи со словами президента Трампа.