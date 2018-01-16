Трамп опроверг сообщения, что называл страны третьего мира "гадюшниками"

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг заявление сенатора-демократа Ричарда Дурбина о том, что он якобы называл Гаити, Сальвадор и ряд стран Африки "странами-гадюшниками".

Ранее американские СМИ сообщали, что сенатор-демократ Ричард Дик Дурбин подтвердил, что Трамп на совещании по иммиграции с сенаторами называл страны третьего мира "гадюшниками", и добавил, что Трамп использовал подобные выражения неоднократно на протяжении встречи. По словам Дурбина, Трамп также заявил, что надо "убрать" гаитян из США.

"Сенатор Дик Дурбин абсолютно неверно передал смысл того, что было сказано на заседании по DACA (программа, которая отсрочила депортацию тысяч незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте – ред.). Сделки не могут быть заключены, когда нет доверия!" — написал Трамп в понедельник в своем Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшниками" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств. Африканский союз и правительства многих стран выразили обеспокоенность в связи со словами президента Трампа.