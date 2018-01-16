Президент Ирландии назвал смерть О'Риордан "большой потерей"

ЛОНДОН, 16 янв – РИА Новости, Мария Табак. Президент Ирландии Майкл Хиггинс назвал кончину солистки рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан "большой потерей" для ирландской музыки, выражают соболезнования и звезды шоу-бизнеса.

"Долорес и Cranberries оказали огромное влияние на рок- и поп-музыку в Ирландии и за рубежом… Для ее семьи и для всех тех, кто следит за ирландской музыкой и поддерживает ее, для ирландских музыкантов и шоу-бизнеса в целом ее смерть будет большой потерей!" — говорится в заявлении президента.

"Мы раздавлены новостями о кончине Долорес О'Риордан. Наши соболезнования ее семье в это страшное время", — говорится на официальной страничке в Twitter известной группы Duran Duran.

О'Риордан на протяжении 20 лет была замужем за бывшим менеджером группы Доном Бертоном, пара распалась в 2014 году. У певицы осталось трое детей.

Ирландская группа Kodaline также одной из первых выразила соболезнования.

"Мы в полном шоке от известия о кончине Долорес О'Риордан. Cranberries были первыми, кто помог нам во время совместного тура по Франции много лет назад. Соболезнования ее семье и друзьям", — говорится в заявлении группы.

Солист группы Kinks Дэйв Дэвис также заявил, что потрясен смертью О'Риордан. Он рассказал, что видел ее за пару недель до Рождества и ему показалось, что у нее все в порядке.

The Cranberries — одна из самых известных ирландских групп. Особенно популярна была в 90-е и нулевые. В 2003 году участники коллектива объявили о перерыве, однако в 2009 году воссоединились. О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы.