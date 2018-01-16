Президент Ирландии назвал смерть О'Риордан "большой потерей"

ЛОНДОН, 16 янв – РИА Новости, Мария Табак. Президент Ирландии Майкл Хиггинс назвал кончину солистки рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан "большой потерей" для ирландской музыки, выражают соболезнования и звезды шоу-бизнеса.
"Мы раздавлены новостями о кончине Долорес О'Риордан. Наши соболезнования ее семье в это страшное время", — говорится на официальной страничке в Twitter известной группы Duran Duran.
О'Риордан на протяжении 20 лет была замужем за бывшим менеджером группы Доном Бертоном, пара распалась в 2014 году. У певицы осталось трое детей.
Ирландская группа Kodaline также одной из первых выразила соболезнования.
"Мы в полном шоке от известия о кончине Долорес О'Риордан. Cranberries были первыми, кто помог нам во время совместного тура по Франции много лет назад. Соболезнования ее семье и друзьям", — говорится в заявлении группы.
The Cranberries — одна из самых известных ирландских групп. Особенно популярна была в 90-е и нулевые. В 2003 году участники коллектива объявили о перерыве, однако в 2009 году воссоединились. О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы.