Встреча в Ванкувере по КНДР проходит без участия ООН

ООН, 16 янв — РИА Новости. ООН не представлена на встрече по КНДР в Ванкувере, подтвердил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы не принимаем участия во встрече", — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводит министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Как заявили в госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи". Отмечается, что в Ванкувер направится глава Пентагона Джеймс Мэттис. В госдепе заявили, что США с партнерами обсудят на встрече возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия считает вредной идею встречи в Ванкувере по КНДР. По его словам, РФ настояла на том, чтобы и ООН не приняла приглашение на эту встречу.