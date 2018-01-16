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Донбасс, вернись! Как Рада провоцирует столкновения на юго-востоке Украины

08:0016.01.2018
(обновлено: 08:08 16.01.2018)
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© РИА Новости / Ирина ГеращенкоПерейти в фотобанкМитинг в честь годовщины провозглашения ДНР в ДонецкеМитинг в честь годовщины провозглашения ДНР в Донецке
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин. Пленарную неделю в новом 2018 году депутаты Верховной рады начали с рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса. Летом 2017-го этот закон инициировал президент Украины Петр Порошенко, а теперь представитель главы государства в парламенте отмечает, что принимать документ нельзя. Почему проваливается очередная попытка законодательно "вернуть" мятежный регион — в материале РИА Новости.

Ни мира, ни войны

Официально документ носит длинное название: "Проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Разговоры о том, чтобы сменить формат боевых действий в районе так называемой "антитеррористической операции" (АТО) в Киеве вели уже в июне 2017-го. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, исполнявший в 2014-м обязанности президента, рассказал тогда, что главе государства должны быть предоставлены права применять вооруженные силы страны и другие военные формирования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции на полях СМИД ОБСЕ, Вена. 7 декабря 2017
© Фото : МИД РФ
Киев пытается похоронить Минские соглашения, заявил Лавров

В свое время, весной 2014-го, именно Турчинов дал старт АТО, введя в действие указ "О неотложных мерах относительно преодоления террористической угрозы и сохранения территориальной целостности Украины".

Украинский президент Петр Порошенко признал, что его администрация разрабатывает соответствующий законопроект. В Киеве объясняли: следует отреагировать на признание Москвой некоторых документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Город Киев. Архивное фото
© РИА Новости
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По словам депутатов и чиновников, законопроект должен был "мирно" вернуть мятежный регион под контроль Киева. Правда, "мирность" предполагалась специфическая. Так, глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский говорил о "хорватском сценарии". "Хорваты возвращали оккупированные территории так: вместе с войсками заходили военно-гражданские администрации. Они создавали структуру, которая развернулась на этих территориях и обеспечивала контроль за границей, наведение порядка и проведение местных выборов", — рассказывал он.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкЖители частного жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жители частного жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. 21 декабря 2017

"АТОшники — уголовные преступники"

Добыча и отгрузка угля на шахте имени С.М. Кирова государственного предприятия Макеевуголь
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Польский эксперт: Киев делает все, чтобы Донбасс понял, что он – не Украина
Пашинский дал понять, что Минские соглашения, которые подразумевают проведение местных выборов в Донбассе, Киев соблюдать не намерен. Дальше — больше. Предусматривалось создание некоего оперативного штаба. В законопроекте Россию назвали "агрессором" (Москва регулярно напоминает, что не является стороной конфликта). При этом авторы документа пытались избежать любых формулировок, которые можно было бы интерпретировать как официальное объявление войны. Иллюзий в Киеве не строили — реальной, а не медийной войны с Россией Украина не выдержит. Но в текст было включение заявление Рады 2015 года "Об отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации и преодоления ее последствий".

В октябре законопроект приняли в первом чтении. Причем фракция "Народного фронта" потребовала изъять из текста положение об особом порядке местного самоуправления в Донбассе, что также прописано в Минских соглашениях. Депутаты методично пытались отказаться от принятых обязательств. 

Зачем Киеву потребовалось менять юридические основания военной операции? Основания эти, кстати, довольно хлипкие. Бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный заявил, что принятие закона поставит участников боевых действий в Донбассе вне закона. "АТОшники — уголовные преступники, которые захватили оружие (…). Как только поменяются президент и политическая ситуация в стране, АТОшники все сядут по статьям о незаконном завладении оружием, групповом разбое, бандитизме", — предупредил он.

Квартира в доме, разрушенном в результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками Донецка. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
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Медведчук: закон о реинтеграции Донбасса "ставит крест" на "Минске-2"

Такое же мнение высказал депутат Рады Игорь Луценко: воевавших в Донбассе украинских военных ждет скамья подсудимых. "Для этого хватит обращения кабмина Украины в Международный уголовный суд", — отметил парламентарий.

Словом, даже по словам лояльных украинской власти участников процесса законотворчества, документ создает проблемы, а не решает их. Масла в огонь подлило еще одно "улучшение" в законопроекте — в него включили упоминанием о Крыме. "Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием Вооруженных сил Украины. Создать оперативный штаб и так далее. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац", — объявил в ноябре Пашинский.

© AFP 2018 / Sergei SupinskyУкраинские военные на бронетранспортере в районе Дебальцево, Донецкая область. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Украинские военные на бронетранспортере в районе Дебальцево, Донецкая область. Архивное фото

"Киев нарвался на неприятности"

Депутаты Рады действительно проявили недюжинную энергию и инициативность при редактировании документа. В декабре 2017-го представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко констатировала, что из-за переписывания законопроект уже не похож на то, с чем выступал Порошенко. "От стратегии, которую предложил президент по мирному политико-дипломатическому решению вопроса реинтеграции, то есть возвращения оккупированной части Донбасса, осталось очень мало", — посетовала она.

Верховная Рада Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Депутат Рады: в законе о реинтеграции нет поправки о разрыве отношений с РФ

Сейчас радикальные инициативы депутатов не в интересах Порошенко. "Если бы законопроект был принят в той форме, как сейчас, у России возникли бы основания утверждать, что Украина выходит из минского процесса. В документе есть пункты, которые противоречат и духу, и букве минского процесса. А это все не в интересах Порошенко сегодня. Сейчас есть шансы на разрядку напряженности в Донбассе. Еще одна причина — это позиция Германии и вообще европейцев, не желающих, чтобы Киев сам нарывался на неприятности", — объясняет директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.  По его словам, администрация президента приложит все усилия, чтобы заблокировать законопроект, хотя он некогда был предложен самим главой государства.

Разработанный администрацией Порошенко документ, который теоретически должен был развязать Киеву руки, стал очередной вещью в себе в украинской политике. Попытка выстроить единую линию в отношении мятежного региона потонула в сопротивлении депутатов Рады. Очевидно, что как минимум часть украинских политиков не заинтересована ни в мирном процессе, ни в самом мире в Донбассе.

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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Igor.Berdin
Лучше бы бежали в обенник и скидывали гривны.Скоро будут дешевле туалетной бумаги.
08:23
16.01.2018
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