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"Вашингтон хочет решать за Европу": как США и ЕС поссорились из-за Ирана

08:0016.01.2018
(обновлено: 08:06 16.01.2018)
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© AFP 2018 / Mandel NgaМитинг, посвященный ядерному соглашению с Ираном перед зданием Белого домаМитинг, посвященный ядерному соглашению с Ираном перед зданием Белого дома
© AFP 2018 / Mandel Nga

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Игорь Гашков. Многомиллиардные контракты европейских компаний в Иране под угрозой: американский президент Дональд Трамп намерен выйти из ядерного соглашения с Тегераном.  В Вашингтоне не исключают возвращения прежних санкций против Исламской Республики, и это рикошетом ударит по европейским компаниям, успевшим заключить сделки в этой стране. В ЕС выражают надежду, что США пересмотрят свое решение, иначе Брюсселю придется выбирать между своими экономическими интересами и дружбой с Белым домом. Тегеран же при неблагоприятном развитии событий получит возможность официально приступить к разработке ядерного оружия.

120 дней до приказа

Участники акции протеста в Тегеране, Иран. 30 декабря 2017
© AP Photo
США пытаются атаковать Иран по всем фронтам, заявил Клинцевич
В международной политике последних лет ядерная сделка с Ираном 2015 года — редкий пример соглашения, одобренного всеми странами-участницами Совбеза ООН. Договор позволил мирными средствами приостановить создание атомного оружия в одной из стран, готовившихся перейти "красную черту".  Курс президента Трампа ставит это достижение под сомнение. В Вашингтоне уверены: ограничения, наложенные на Иран, недостаточны, и дополнительные гарантии ядерного нераспространения следует выбить из Тегерана силой.

В своей предвыборной кампании президент Дональд Трамп назвал атомную сделку "одним из худших соглашений", заключенных США за всю историю. В октябре 2017-го он это повторил. В январе 2018-го президентская риторика наполнилась конкретным содержанием. "Я приостанавливаю введение санкций по ядерной программе. Но я делаю это, чтобы добиться соглашения с нашими европейскими союзниками и исправить ужасные изъяны сделки. В отсутствие такого соглашения США больше не будут приостанавливать действие санкций. В любой момент, когда я сочту, что договориться с европейцами невозможно, я выйду из иранской сделки", — заявил Трамп.

Юридически каждые 120 дней Белый дом одобряет или нет временное снятие санкций с Ирана. Значит, уже через 4 месяца суровые внешнеторговые ограничения могут снова вернуться в повестку дня.

© AP Photo / Vahid SalemiАкции против США в день 38-летия со дня начала экономического противостояния США и Ирана. Тегеран, 4 ноября 2017
© AP Photo / Vahid Salemi
Акции против США в день 38-летия со дня начала экономического противостояния США и Ирана. Тегеран, 4 ноября 2017

"Европейцам неприятно, что решать будут за них"

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Небензя предположил, что у США аллергия на Иран
В Европейском союзе и России призывают отказаться от конфронтационного курса. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что планы США вызывают у Москвы "большую тревогу". На сохранении сделки настаивает верховный представитель ЕС по иностранным делам  Фредерика Могерини: "Наше соглашение с Ираном работает, оно достигает своей главной цели, благодаря нему, иранская ядерная программа под строгим наблюдением". Глава МИД Великобритании Борис Джонсон 11 января назвал сделку с Ираном "значительным достижением", от которого не следует отказываться. "Не думаю, что кто-нибудь предложил лучшую альтернативу", — он.

У Вашингтона другая логика. Американские инвестиции в иранскую экономику незначительны. Потеря иранского рынка не повлечет для США убытков, зато позволит укрепить связи с геополитическими противниками Тегерана — Израилем и Саудовской Аравией. Изоляция Ирана отвечает американским интересам. Недостаток лишь один: пострадают европейцы.

Научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в разговоре с РИА Новости назвал действия Трампа "шантажом Европы". "Германия, Великобритания, Франция — три крупнейшие европейские державы — полностью поддерживают сделку. ЕС в целом очень заинтересован в связях с Ираном. С 2016 года, когда санкции были сняты, компании из Евросоюза устремились в эту страну. Возникает впечатление, что Трампа это раздражает", — отмечает Сажин.

Того же мнения придерживается преподаватель Высшей школы экономики, специалист по Ближнему Востоку и Центральной Азии Григорий Лукьянов. "Дело не только в том, что у европейского бизнеса большие перспективы на иранском рынке. Но и в том, что для ЕС речь идет о стране-транзитере, осуществляющей связь с Дальним Востоком. Иранские нефть и газ важны для европейского рынка как товар. В случае с США ни один из этих факторов не работает, что и определяет разницу в подходах", — объясняет он. "Европейские компании действительно заинтересованы в иранском рынке. Вспомним: когда действовали обширные санкции против этой страны в начале десятилетия, компании из ЕС находили способы и торговали с Тегераном в обход всех санкций. Кроме того, действует и психологический фактор: конечно, европейцам неприятно, что снова решать собираются за них", — говорит сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Ахмедов.

© AP Photo / Vahid SalemiПротест против политики президента США Дональда Трампа в Тегеране, Иран. Ноябрь 2017
© AP Photo / Vahid Salemi
Протест против политики президента США Дональда Трампа в Тегеране, Иран. Ноябрь 2017

"Нет смысла договариваться с США"

Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
Иран ввел санкции против 15 американских компаний
Все специалисты согласны: выход США из сделки с Ираном чреват непредсказуемыми последствиями на другом краю земного шара — в Северной Корее. В 1990-е Пхеньян заключил договоренности с Вашингтоном, позволявшие поставить под контроль ядерную программу КНДР. В 2000-е при, президенте Буше-младшем, американо-корейские отношения разладились.  Северная Корея возвратилась к работам по созданию атомного оружия. К 2018 года Пхеньян уже накопил опыт успешных запусков и арсенал ракет, потенциально угрожающих территории США.

Выход Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном даст северокорейскому руководству дополнительные аргументы против разоружения. Ценность соглашения с американской стороной в глазах руководства КНДР кардинально снизится. "Думаю, самим США выход из сделки невыгоден — ведь какой смысл тогда заключать с ними вообще какие бы то ни было соглашения? Ситуация вокруг Северной Кореи явно изменится к худшему", — предупреждает Сажин.

У администрации Трампа иной  расчет. Американские власти приветствовали массовые протесты, разразившиеся в Иране в начале этого месяца. Волнения вызваны экономическими причинами: граждане возмущены низким уровнем жизни и коррупцией. В США вполне могут сделать вывод, что резкое усиление санкционного нажима позволит подорвать иранский режим изнутри. Если желание разговаривать с Ираном на языке силы возобладает, новые санкции неизбежны уже в обозримом будущем.

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