Ворона, сорвавшая выпуск прогноза погоды, рассмешила пользователей сети

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В США случайно попавшая в кадр птица сорвала прогноз погоды на канале KTVU. Соответствующее видео доступно на YouTube.

Ведущий программы Марк Тамайо рассказывал о Сан-Франциско, когда заметил, что на камеру, которая снимала город с высоты птичьего полета, села ворона. Он вышел из кадра и предложил зрителям полюбоваться "посетителем".

Пользователи видеохостинга оценили любопытство пернатой, предположив, что она хотела славы. "Теперь птица знаменита", — написал captainrobots. "Ворона, которая съела Сан-Франциско", — окрестил ее Rocky Intertidal. "Птица была помещена в кадр, чтобы не дать нам заметить, что земля действительно плоская", — уверен Allen Hooper.

Птица несколько раз заглянула в объектив, после чего скрылась, а ведущий продолжил программу. За четыре дня ролик собрал более 150 тысяч просмотров и почти 160 комментариев.