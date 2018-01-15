Нетаньяху обвинил Аббаса в отказе признавать Израиль в любых границах

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв — РИА Новости. Израильские власти осудили воскресное выступление главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, назвав продемонстрированное им мировоззрение истинной причиной тупика в ближневосточном урегулировании.

На чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождении Палестины, где обсуждалось решение США признать Иерусалим столицей Израиля, Аббас подтвердил отказ от американского посредничества в решении конфликта, обвинил израильтян в срыве мирного процесса, назвал само еврейское государство "колониальным проектом" и результатом сговора империалистических держав.

"Я слышал, что сказал Абу Мазен (псевдоним Аббаса — ред.). Он открыл правду, сорвал маску, продемонстрировал публике простую истину, которую я пытался донести многие годы. В основе конфликта между нами и палестинцами лежит их категорический отказ признавать еврейское государство в каких бы то ни было границах", — отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он оставил запись в социальной сети Facebook в ходе продолжающегося визита в Индию.

Президент Израиля Реувен Ривлин назвал слова Аббаса "ужасными".

"Он вернулся к идеям, которые выражал десятилетия назад, когда они были не менее ужасными. Сказать, что Израиль — это результат западного сговора с целью заселить евреями земли, принадлежащие арабам? Сказать, что у еврейского народа нет связи с Эрец-Исраэль (историческая земля Израиля — ред.)? Он забыл о многом и сказал именно те вещи, из-за которых много лет назад его обвиняли в антисемитизме и отрицании холокоста", — заявил глава государства.

"Это именно те вещи, которые блокируют нас. Своими словами он отрицает наше возвращение на нашу родину… Без этого базового признания мы не сможем построить доверие и двигаться вперед", — сказал Ривлин.

К критике Аббаса присоединилась и израильская оппозиция. Одна из ее лидеров, экс-глава МИД Ципи Ливни, призвала действовать, чтобы как можно скорее отделиться от палестинцев "с их согласия или без".

"Вчерашнее выступление палестинского лидера обязывает нас, как израильтян, действовать ради достижения стратегической цели — отделения от палестинцев", — сказала Ливни. В прошлом она представляла Израиль на мирных переговорах, а теперь является одним из руководителей блока "Сионистский лагерь".

"Израиль должен действовать и проявлять инициативу, чтобы остаться еврейской демократической страной с еврейским большинством, не присоединяя к нам территории с миллионами живущих на них палестинцев. Мне совершенно безразлично, хочет этого Абу Мазен или нет", — заявила политик.