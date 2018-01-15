РАМАЛЛАХ, 16 янв — РИА Новости. Центральный совет организация освобождения Палестины не будет признавать Израиль государством пока Тель-Авив не признает государством Палестину, сообщил РИА Новости советник президента Палестины Набиль Шаат.

В воскресенье, выступая на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины, палестинский лидер Махмуд Аббас обвинил Израиль в том, что тот своей поселенческой политикой положил конец соглашениям Осло 1993 года, на основании которых функционируют органы палестинского самоуправления и строятся планы ближневосточного урегулирования.

"Центральный совет ООП решил заморозить признание Израиля государством пока оно не признает Палестину государством… Палестина заморозит договоренности в Осло, условия которых Израиль не выполняет, в том числе о координации по безопасности", — сказал советник президента РИА Новости.

Шаат добавил, что ООП осуждает и не приемлет решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Иерусалим.