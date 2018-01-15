Премьер Румынии заявил, что подаст в отставку в ближайшие сутки

КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе, которого исполком правящей Социал-демократической партии (СДП) страны лишили политической поддержки, заявил, что намерен подать в отставку в понедельник вечером или во вторник утром, сообщают местные СМИ.

"Сегодня вечером или завтра утром я подам в отставку… Ухожу с гордо поднятой головой. Ни о чем не сожалею. Отношения с Ливиу Драгня сейчас хорошие", — сказал Тудосе по итогам заседания исполнительного комитета СДП в понедельник, сообщает агентство mediafax.ro.

Спор между лидером социал-демократов Ливиу Драгня и премьером разгорелся на фоне скандала с министром внутренних дел Румынии Кармен Дан, отставки которой требовал Тудосе, а Драгня, в свою очередь, выступил против этого увольнения. В понедельник исполнительного комитета СДП лишил Тудосе политической поддержки.

Парламент Румынии утвердил Тудосе на посту премьера страны 29 июня 2017 года. Таким образом, он сменил Сорина Гриндяну, правительство под руководством которого сначала лишилось политической поддержки социал-демократов, а затем было отправлено в отставку 21 июня 2017 года. Кабмин под руководством Гриндяну был утвержден 30 декабря 2016 года.