В Чечне отреагировали на запрет Кадырову посещать Литву

ГРОЗНЫЙ, 15 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал пустышкой решение Вильнюса о включении Рамзана Кадырова в список россиян, которым запрещен въезд в Литву, и отметил, что эта страна Кадырова никогда не интересовала.

Парламент Литвы в ноябре 2017 года принял закон, аналогичный "закону Магнитского". Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступил в силу в январе 2018 года. В опубликованном в понедельник департаментом миграции Литвы списке из 49 россиян, в частности, оказалась фамилия Кадырова.

"Хочу огорчить литовские власти, которые длительное время лелеяли мечту о посещении Рамзаном Кадыровым этой страны. Литва никогда не входила и не входит в перечень стран, которые его интересуют хотя бы из простого любопытства", — сказал Каримов РИА Новости.

По его словам, это решение Литвы – "пустышка, которая не заслуживает внимания Рамзана Кадырова и того, чтобы он потратил на чтение даже одну минуту".

"Если бы авторы этого документа были озабочены правами человека в Чеченской республике, они получили бы исчерпывающую информацию, свидетельствующую о том, что с этим вопросом в Чечне ситуация обстоит лучше, чем где бы то ни было в мире, и уж тем более в Литве", — заявил Каримов.

По его мнению, "на что только ни способна иногда моська, чтобы угодить слону". "Любому здравомыслящему человеку понятно, что это жалкий жест в сторону США", — добавил он.

Каримов также подчеркнул, что "ни для кого не секрет, что в Литве длительное время проводится, в том числе и касательно Кадырова, антироссийская политика".

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".