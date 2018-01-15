Французы потребовали от России вернуть царские долги

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сотни тысяч французов добиваются выплат по российским дореволюционным облигациям общей стоимостью около 30 миллиардов евро, пишет Le Figaro.
Долги царской России
Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.
Сегодня, однако, около 400 тысяч наследников тех самых инвесторов настаивают на выплатах. Они аргументируют свои претензии тем, что Россия — не банкрот, а государственный долг не имеет срока давности.
"Москва должна платить. Таковы правила игры", — заявил журналистам один из наследников.
Актуализация темы
Политолог отметил, что актуализация этой темы неслучайна и имеет политический подтекст. Нынешнее французское руководство заинтересованно в улучшении отношений между государствами, в его заявлениях иногда прослеживается антиамериканская риторика.
"Поэтому мне кажется, что оживление этой темы имеет целью внести какой-то раздражитель в российско-французские отношения, который бы либо отвлекал внимание, либо создавал трудности. Это одна сторона вопроса", — сказал Оленченко.
Обращайтесь в ЕС
Политолог рассказал, что займы делали в конце XIX века. Эти деньги должны были пойти на улучшение инфраструктуры на западных рубежах России.
По мнению эксперта, французам следует сделать "изящный ход" и обратиться к этим государствам, а также к Германии "поскольку на тот период большую часть активного экономического населения современной Эстонии составляли немецкие предприниматели”.
"Тем более что сейчас они все объединены в Евросоюз. Попробуйте между собой договориться!" — отметил политолог.