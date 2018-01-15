Французы потребовали от России вернуть царские долги

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сотни тысяч французов добиваются выплат по российским дореволюционным облигациям общей стоимостью около 30 миллиардов евро, пишет Le Figaro.

Долги царской России

В 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. В течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили в проект 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро).

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.

Сегодня, однако, около 400 тысяч наследников тех самых инвесторов настаивают на выплатах. Они аргументируют свои претензии тем, что Россия — не банкрот, а государственный долг не имеет срока давности.

"Москва должна платить. Таковы правила игры", — заявил журналистам один из наследников.

Актуализация темы

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченкова, этот вопрос активно обсуждался в 90-е, когда Москва и Париж все же сумели урегулировать вопрос.

Политолог отметил, что актуализация этой темы неслучайна и имеет политический подтекст. Нынешнее французское руководство заинтересованно в улучшении отношений между государствами, в его заявлениях иногда прослеживается антиамериканская риторика.

"Поэтому мне кажется, что оживление этой темы имеет целью внести какой-то раздражитель в российско-французские отношения, который бы либо отвлекал внимание, либо создавал трудности. Это одна сторона вопроса", — сказал Оленченко.

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Политолог рассказал, что займы делали в конце XIX века. Эти деньги должны были пойти на улучшение инфраструктуры на западных рубежах России.

"И тут есть забавный момент: после революций 1917 года от России отделились Польша, страны Прибалтики и Финляндия, где, собственно, и проводились инфраструктурные работы. Сейчас это самостоятельные государства, но раньше они были в составе царской империи", — отметил политолог.

По мнению эксперта, французам следует сделать "изящный ход" и обратиться к этим государствам, а также к Германии "поскольку на тот период большую часть активного экономического населения современной Эстонии составляли немецкие предприниматели”.

"Тем более что сейчас они все объединены в Евросоюз. Попробуйте между собой договориться!" — отметил политолог.