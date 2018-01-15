В Баку поддержали предложение Лаврова о поэтапном урегулировании в Карабахе

БАКУ, 15 янв — РИА Новости. Баку приветствует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости поэтапного подхода в урегулировании карабахского конфликта, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее на пресс-конференции по итогам 2017 года глава МИД РФ заявил, что в вопросе карабахского урегулирования нужен поэтапный подход, определяющий пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха.

"Азербайджанская сторона приветствует заявление главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", — сказал Гаджиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.