Госдеп о критике Лаврова: мы ищем мирное решение северокорейского кризиса

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты, как и прежде, нацелены на поиск мирного дипломатического разрешения северокорейского кризиса, сообщил представитель госдепартамента США, комментируя критику главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу грядущей министерской встречи по КНДР в Ванкувере без участия Китая и России.

Ранее Лавров заявил, что Россия считает вредной идею встречи в Ванкувере по КНДР, на которой, по словам министра, повестка дня заключается в том, чтобы выработать механизм дополнительного давления на Пхеньян.

"Наша позиция не изменилась. Дипломатические варианты остаются жизнеспособными и открытыми, и Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного пути в области денуклеаризации Корейского полуострова", — ответил представитель госдепартамента США на просьбу РИА Новости прокомментировать критику грядущей встречи в Ванкувере, озвученную главой внешнеполитического ведомства РФ.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Как заявили в госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи". Отмечается, что в Ванкувер направится глава Пентагона Джеймс Мэттис. В госдепе заявили, что США с партнерами обсудят на встрече возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.