Госдеп о критике Лаврова: мы ищем мирное решение северокорейского кризиса

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты, как и прежде, нацелены на поиск мирного дипломатического разрешения северокорейского кризиса, сообщил представитель госдепартамента США, комментируя критику главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу грядущей министерской встречи по КНДР в Ванкувере без участия Китая и России.
Ранее Лавров заявил, что Россия считает вредной идею встречи в Ванкувере по КНДР, на которой, по словам министра, повестка дня заключается в том, чтобы выработать механизм дополнительного давления на Пхеньян.
"Наша позиция не изменилась. Дипломатические варианты остаются жизнеспособными и открытыми, и Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного пути в области денуклеаризации Корейского полуострова", — ответил представитель госдепартамента США на просьбу РИА Новости прокомментировать критику грядущей встречи в Ванкувере, озвученную главой внешнеполитического ведомства РФ.