Трамп и эмир Катара обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани вопросы безопасности на Ближнем Востоке, противодействие Ирану и борьбу с терроризмом, говорится в сообщении Белого дома, поступившем РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп обсудил сегодня с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани пути укрепления двусторонних отношений США и Катара в вопросах безопасности и экономики. Президент Трамп подтвердил свою поддержку сильному, единому Совету сотрудничества стран Персидского залива, работа которого должна быть направлена на противодействие региональным угрозам", — отмечается в сообщении.

Президент поблагодарил эмира за действия Катара в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах, сообщили в Белом доме.

Лидеры также обсудили области, "в которых Соединенные Штаты и Катар могут стать партнерами в части обеспечения большей стабильности в регионе, противодействия вредному влиянию Ирана и угрозам терроризма", отмечается в документе.