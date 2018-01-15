БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв — РИА Новости. Родственники моряков подводной лодки "Сан-Хуан" аргентинских ВМС, пропавшей ровно два месяца назад, пришли к посольству РФ, чтобы поблагодарить Россию за участие в поисках субмарины и ее экипажа, сообщили РИА Новости представители посольства.

"Сегодня перед посольством прошел митинг солидарности, организованный родственниками членов экипажа пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан"", — сообщил представитель посольства.

"В ходе акции митингующими была выражена признательность руководству России за оказываемую в поиске подлодки помощь",- добавили в посольстве. В акции приняли участие более 20 человек.

Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

В понедельник представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что поиски подлодки будут вестись бессрочно до ее обнаружения.

Ранее в докладе бывшего аналитика управления военно-морской разведки США (ONI) Брюса Рула, проанализировавшего данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, было высказано предположение, что "Сан-Хуан" был полностью разрушен в результате взрыва в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды).

Российское оборонное ведомство направило в Аргентину группы флотских специалистов, оснащенные телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс", для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.