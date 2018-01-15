В Молдавии в новогодние праздники вандалы осквернили сразу три памятника

КИШИНЕВ, 15 янв — РИА Новости. Сразу три памятника Великой Отечественной войны одинаковым образом осквернены в период зимних праздников в Молдавии, сообщил корреспонденту Sputnik Молдова, руководитель Национального координационного комитета "Победа", глава Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Речь идет о мемориальном комплексе "Виктория" близ села Леушены Хынчешсткого района. Этот памятник посвящен Ясско-Кишиневской операции, соединению второго и третьего украинских фронтов.

Второй случай касается мемориального комплекса "Бессмертие" у села Чинишеуцы Резинского района. Он посвящен трудовому подвигу молдавского народа в годы Великой Отечественной войны.

"Третий случай — акт вандализма над танком ИС-3, который установлен близ села Корнешты Унгенского района", — сказал Петрович.

По его словам, танк ИС-3 официально не является памятником и ни на чьем балансе не состоит. Однако, как полагает собеседник агентства, учитывая месторасположение и тот факт, что боевая машина установлена на постаменте, танк хотели зарегистрировать как монумент.

"По всем признакам это не похоже на какой-то бытовой вандализм, потому что почерк один и тот же. Во всех трех случаях применяется краска сразу трех видов — красного, синего и желтого. Памятники расположены не так уж и близко к населенным пунктам и не охраняются", — сказал Петрович.

"На мой взгляд, это спланированная акция. Вполне вероятно, что могла действовать одна и та же группа. Вероятно, кому-то нужно было показать, что существуют люди или силы, которым не нужна память о Великой Отечественной войне, которые хотят надругаться над ней и стереть ее. Нужна была яркая демонстрация", — подчеркнул он.

Петрович отметил, что комментировать ситуацию "под каким-то политическим уклоном неправильно", и разбираться в случившемся должны правоохранительные органы.

Как добавил собеседник агентства, делалось все это в праздничные дни. По его словам, сейчас все три памятника уже очищены от краски.

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